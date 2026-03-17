Menos del 30 % de los universitarios gallegos tienen beca, la cifra más baja en años
SANTIAGO / LA VOZ
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La tasa de rendimiento y éxito es mayor entre el alumnado que tiene una ayuda, y el 38 % la pierde tras el primer curso18 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Ministerio de Universidades ha publicado los datos de alumnos que estudian con una beca del Gobierno central, un porcentaje que en el conjunto de comunidades asciende al 22,7 % según los últimos datos del