Menos del 30 % de los universitarios gallegos tienen beca, la cifra más baja en años

Decenas de estudiantes, accediendo a la Facultad de Administración de Empresas de Lugo, en una imagen de la selectividad del pasado año. LAURA LEIRAS

El Ministerio de Universidades ha publicado los datos de alumnos que estudian con una beca del Gobierno central, un porcentaje que en el conjunto de comunidades asciende al 22,7 % según los últimos datos del