Menos del 30 % de los universitarios gallegos tienen beca, la cifra más baja en años

Elisa Álvarez González
ELISA ÁLVAREZ SANTIAGO / LA VOZ

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Decenas de estudiantes, accediendo a la Facultad de Administración de Empresas de Lugo, en una imagen de la selectividad del pasado año.
Decenas de estudiantes, accediendo a la Facultad de Administración de Empresas de Lugo, en una imagen de la selectividad del pasado año. LAURA LEIRAS

La tasa de rendimiento y éxito es mayor entre el alumnado que tiene una ayuda, y el 38 % la pierde tras el primer curso

18 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio de Universidades ha publicado los datos de alumnos que estudian con una beca del Gobierno central, un porcentaje que en el conjunto de comunidades asciende al 22,7 % según los últimos datos del

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