Los universitarios gallegos, los que menos cobran tras extremeños y andaluces

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Foto de archivo del campus vida de la USC, en Santiago, el pasado mes de abril
Foto de archivo del campus vida de la USC, en Santiago, el pasado mes de abril PACO RODRÍGUEZ

Por áreas de conocimiento los titulados en ciencias de la salud son los que perciben más ingresos a los cuatro años de graduarse

17 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio de Universidades acaba de hacer pública la estadística de afiliación a la Seguridad Social de los titulados. Un informe en el que se analiza también la base media de cotización por comunidades e

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