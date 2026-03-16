Los universitarios gallegos, los que menos cobran tras extremeños y andaluces
SANTIAGO / LA VOZ
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Por áreas de conocimiento los titulados en ciencias de la salud son los que perciben más ingresos a los cuatro años de graduarse17 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Ministerio de Universidades acaba de hacer pública la estadística de afiliación a la Seguridad Social de los titulados. Un informe en el que se analiza también la base media de cotización por comunidades e