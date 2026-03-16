Rueda ofrece apoyo al Gobierno para evitar que los Franco sean compensados por Meirás

Fachada del pazo de Meirás, en Sada MARCOS MÍGUEZ

«Se podemos conseguir que non se pague indemnización, nós estamos dispostos a colaborar se é xuridicamente viable», dijo este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el posible respaldo de la Xunta a un recurso del Gobierno para evitar que los Franco sean indemnizados por tener que entregar al Estado el pazo de Meirás.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado la voluntad del Ejecutivo de dar la batalla jurídica para evitar esa compensación.

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Rueda consideró que esa decisión sería «positiva» desde el punto de vista político y añadió que los jurídicos de ambas Administraciones deberán analizar los argumentos jurídicos para armar el recurso. El presidente recordó que la Xunta y el Gobierno han ido «da man» durante todo el proceso que culminó en el reconocimiento de la titularidad pública del Pazo, lo que demuestra que cuando hay colaboración se alcanza el «éxito» y ese es por tanto «o camiño a seguir», remachó.

«Seguiremos defendiendo los intereses públicos», comprometía el ministro de Memoria Democrática en una entrevista concedida este domingo a la Ser y recogida por Europa Press. En ella, ha valorado las implicaciones que tiene la sentencia conocida la semana pasada, que confirma que el bien pertenece al Estado, aunque reconoce el derecho de los herederos del dictador a recibir una indemnización. Torres considera el fallo como «una victoria de la defensa de lo público frente a lo privado y de la democracia frente al totalitarismo».

La Sala Primera del Supremo destimaba todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Por su parte, el BNG anunció este lunes en Pontevedra que va a dar la batalla para que los gallegos no tengan que indemnizar a la familia Franco por la ocupación del Pazo de Meirás. Así lo dijo su portavoz nacional Ana Pontón, que acudió a la ciudad para presentar la campaña Co BNG Galiza gaña. La líder nacionalista avanzó que su formación registrará una declaración institucional en el Parlamento de Galicia porque «se houbo unha ocupación foi dos Franco e non temos que indemnizar a unha familia okupa». Pontón expresó el orgullo por que una sentencia firme reconozca que el Pazo de Meirás «era do pobo galego e que a familia Franco o ocupaba de maneira ilexítima», pero cuestionó que esa misma resolución del Supremo obligue a indemnizar a los nietos del dictador por dejarlos sin el pazo.