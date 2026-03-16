Los puertos gallegos recibieron casi 790.000 cruceristas durante el 2025

El crucero Queen Anne en el muelle de trasatlánticos de Vigo M. MORALEJO

El turismo de cruceros sigue creciendo en Galicia. Según cifras proporcionadas este lunes por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, los puertos gallegos recibieron el año pasado a casi 790.000 cruceristas. Son un 25 % más que en el 2024, lo que evidencia que se trata de una modalidad en auge.

El buen momento del crucerismo en los puertos gallegos también se avala con otros números. Así, en el 2025 el peso de Galicia con respecto a este tipo de turismo, dentro del conjunto de España, siguió subiendo, colocándose en el 5,6 %. Prácticamente el doble que antes de la pandemia, cuando representaba en torno al 3 %.

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Por puertos, el de A Coruña recibió en el 2025 el mayor número de cruceristas. Absorbió el 59 % del total. Le sigue Vigo, con un 39 %. Entre ambos asumen el grueso de los visitantes, con un número residual de turistas que llegan en barco a los puertos de Ferrol y Vilagarcía.

Xosé Merelles ha destacado el «impacto importante» que esta modalidad turística tiene en las economías locales de las ciudades. Según los datos que ofreció, el gasto medio del turista internacional está en 124,12 euros, una cifra muy superior a la del gasto medio por viajero, situado en 86,25 euros. «Además, o cruceirismo contribúe á desestacionalización da demanda, ao achegar visitas ao longo do ano».

Por otro lado, el alto cargo de la Xunta destacó las ventajas de Galicia como punto escala de los grandes barcos de viajeros. «Ten unha situación estratéxica nas rutas marítimas internacionais, pero ademais conta con infraestruturas portuarias de primeiro nivel e ofrece recursos turísticos de gran atractivo para as persoas visitantes, como a nosa enogastronomía», ejemplificó.

El director de Turismo de Galicia hizo estas declaraciones durante su visita este lunes la oficina de atención al crucerista de la empresa gallega Miramar Cruises, situada en el puerto de A Coruña, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia.