Toda Galicia cuenta con estructuras de madera de alto riesgo como la de Cantabria
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El accidente de Santander, con seis muertos, pone en el foco la falta de mantenimiento de pasarelas y otros elementos construidos con tableros, muy castigados por los temporales14 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El hundimiento de la pasarela de El Bocal, en Santander, que causó la muerte de seis jóvenes veinteañeros el pasado día 3, puso en el foco las estructuras de madera que jalonan rutas de senderismo,