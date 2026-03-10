Miguel Carballa, director dun instituto referente en FP básica: «O alumno cambia se sente que ti o escoitas»
PONTEVEDRA / LA VOZ
Dirixe o CIFP Montecelo de Pontevedra, un centro ao que, segundo indica, «chegan rapaces coa autoestima moi baixa que, ao ano seguinte, non parecen os mesmos»11 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Na entrada do instituto Montecelo, situado á beira do hospital de Pontevedra que leva o mesmo nome, os accesos teñen un bordo amarelo. Non é para que non aparquen os coches. Pintáronse cando chegou un