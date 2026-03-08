Roberto Varela: «Llevé al rey Juan Carlos a la chacra donde vivía Mujica, fue rocambolesco»

Cecilia Valdez
cecilia valdez BUENOS AIRES / E. LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Roberto Varela, en el centro de Buenos Aires.
Roberto Varela, en el centro de Buenos Aires. cecilia valdez

Tras residir en ocho países, el consejero cultural de la embajada de España en Argentina y exconselleiro espera jubilarse y regresar a Galicia

09 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Roberto Varela Fariña (1959), nació en Dena, en el municipio pontevedrés de Meaño, y estudió Filosofía en Barcelona y Ciencias Políticas en París, hasta que se presentó a las oposiciones de la carrera diplomática y

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete