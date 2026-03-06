Portugal ya demora al 2033 la conexión de alta velocidad entre Oporto y Galicia

Un momento de la cumbre hispano-lusa Alnberto Díaz | EFE

En un encuentro con dos jefes de gobierno y 18 ministros, lo más destacado fueron las ausencias: los responsables de España y Portugal para las carteras de infraestructuras no se personaron. Ni Óscar Puente ni su homólogo Miguel Pinto Luz, dos figuras clave para cada ejecutivo, estuvieron presentes en la XXXVI Cumbre Hispanolusa, celebrada este viernes en La Rábida (Huelva), lo que deja en evidencia el papel secundario de las conexiones ferroviarias transfronterizas.

En su agenda, solo se ha incluido una mención a la reducción de los tiempos de viaje por tren entre las dos capitales y, cuando fueron preguntados sobre los retrasos en las conexiones entre Oporto y Vigo o Andalucía y el Algarve, ambos mandatarios respondieron sin interés.

Luís Montenegro aludió a que en la cumbre se ha dado un impulso a los proyectos en marcha, con mención especial al de la línea del sur, pero que los plazos «no son los deseados». Además, estimó, sin darle importancia, que la conexión entre Lisboa y la frontera norte podría no estar terminada “hasta 2032 o 2033”. Recordó que ya se prevé la apertura del primer tramo de alta velocidad entre Elvas y Évora y que se está estudiando el nuevo puente sobre el río Tajo, necesario para unir Lisboa y Madrid.

En ese sentido, ambos jefes de Gobierno recalcaron la importancia de agilizar los trabajos de preparación de cara al Mundial de fútbol del 2030: «Hay infraestructuras que deben agilizarse», dijo Sánchez, sin referirse a ninguna en concreto.

Este encuentro se percibía como una ocasión oportuna para conocer detalles sobre el puente sobre el río Miño, que todavía debe definirse, pero no ha pasado, y el tema se arrastra desde las anteriores cumbres, sin resultados palpables.

Ante las suspicacias de que el trabajo de estas cumbres caiga en saco roto, ambas partes han recalcado la utilidad del último encuentro, en Faro y sobre el tema de las cuencas hídricas compartidas, para hacer frente a la crisis de inundaciones provocadas por una sucesión de borrascas este invierno. También la crisis climática ha vuelto a centrar los trabajos de este año, con acuerdos en materia de protección civil y seguridad social para prevenir y reaccionar ante las emergencias climáticas, como incendios o inundaciones.

En lo que atañe directamente a Galicia, los ministros de exteriores, Paulo Rangel y José Manuel Albares, firmaron un acuerdo de seguridad para la navegación y la náutica de recreo en el trozo internacional del río Miño.