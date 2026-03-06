Besteiro propone que el Parlamento haga una declaración en apoyo al no a la guerra del Gobierno central

Besteiro en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia PSdeG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha propuesto al resto de grupos parlamentarios que la Cámara gallega haga una declaración institucional en defensa de la paz, del derecho internacional y contra el conflicto bélico, así como de apoyo a la actuación del Gobierno central al decir no a la guerra.

En un momento marcado por la escalada militar en Oriente Medio y por la preocupación internacional ante sus consecuencias, el líder de los socialistas gallegos cree importante que el Parlamento de Galicia «apoie a posición do Goberno de España e os seus esforzos diplomáticos, así como os da Unión Europea e da comunidade internacional para lograr unha desescalada».

También pide que se respalde el envío de una fragata a Chipre para contribuir a la defensa y estabilidad de la zona, decidido por el Ejecutivo central.

La iniciativa, apuntan los socialistas gallegos, busca que el hemiciclo autonómico fije una posición clara ante un conflicto que puede tener repercusiones globales, recordando que las guerras nunca son una realidad distante en tanto que «detrás delas hai vidas humanas, cidades destruídas, familias obrigadas a fuxir e unha inestabilidade que acaba afectando tamén ao conxunto da economía mundial».

El texto recuerda además que las consecuencias de otras «guerras iniciadas fóra do marco do dereito internacional e sen o respaldo da comunidade internacional non resolveron os conflitos, senón que en moitos casos agravaron a violencia, aumentaron a inseguridade e provocaron crises humanitarias de gran magnitude».

En este sentido, la propuesta hace referencia a la guerra de Irak, iniciada hace poco más de dos décadas, «presentada naquel momento como unha intervención necesaria y que co paso do tempo acabou sendo unha das decisións máis cuestionadas da política internacional recente».

Para los socialistas gallegos, Europa y también España deben actuar con responsabilidad y aprender de las lecciones de la historia para no repetir errores que tuvieron consecuencias tan graves para la paz y para la seguridad global.

Así las cosas, la declaración también fija una posición sobre la situación interna de Irán y «repudia o réxime iraní pola represión e pola vulneración dos dereitos fundamentais da súa propia ciudadanía, especialmente das muleres». Con todo, defiende que la respuesta al actual conflicto no puede ser militar, sino diplomática y política.

La propuesta recuerda que cuando se rompe la legalidad internacional quien más sufre es siempre la población civil, y advierte de que los conflictos armados tienen también consecuencias económicas que acaban llegando a la vida diaria de la ciudadanía, desde el aumento del precio de la energía hasta la incertidumbre económica que afecta a las familias.