El Ministerio pacta mejoras sobre el estatuto marco con el Foro de la Profesión Médica, pero CESM no desconvoca la huelga

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica de España (FPME) para encauzar el conflicto sobre el nuevo estatuto marco de la profesión y evitar así la intermitente prevista hasta junio.

El entendimiento alcanzado entre la cartera sanitaria y el FPME —entidad que integra a la Organización Médica Colegial, el sindicato CESM, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina— incorpora medidas concretas como adaptar la clasificación profesional al sistema Meces (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). En esa línea se diferenciarían las titulaciones que cuenten con formación sanitaria especializada de cuatro o más años.

También incluiría avances laborales, como el reconocimiento de la penosidad asociada a las guardias médicas. Así, la retribución de esta jornada contaría con el complemento de atención continuada ya existente y sumaría un nuevo complemento adicional vinculado a la nocturnidad. Asimismo, el Ministerio se compromete, entre otras cosas, a estudiar la aplicación de la jubilación anticipada en aquellas actividades sanitarias que lo justifiquen.

Los sindicatos se desmarcan del acuerdo

Pese a la valoración muy positiva del pacto realizada por el Ministerio de Sanidad, todo apunta a que no servirá, de momento, para desconvocar la próxima huelga prevista para la semana del 16 al 20 de marzo.

CESM, sindicato que forma parte del Foro con el que se habría llegado al acuerdo, se desmarca del mismo y mantiene el calendario de movilizaciones, así como su rechazo al borrador del estatuto marco, que no ha sido retirado.

Desde CESM advierten que la única manera real de desbloquear la huelga actual es convocar de manera formal una reunión con todos los miembros del comité de huelga, en el que participan distintos sindicatos autonómicos, como el gallego O'Mega. Subrayan que este encuentro es imprescindible para presentar propuestas concretas y retomar un diálogo que, denuncian, fue «dinamitado el pasado mes de diciembre de modo unilateral por el Ministerio».