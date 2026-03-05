Maestras con plaza, pero sin incorporarse a las escuelas infantiles: «Llevo dos años en el paro esperando»

Sara Carreira Piñeiro
SARA CARREIRA REDACCIÓN / LA VOZ

Opositores, realizando unas pruebas de acceso, en Ourense, en una imagen de archivo.
Opositores, realizando unas pruebas de acceso, en Ourense, en una imagen de archivo. MIGUEL VILLAR

Unas 15 personas con plaza en escuelas infantiles siguen sin puesto desde el 2023. La Xunta asegura que el concurso de traslados «convocarase proximamente»

06 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«He aprobado dos oposiciones pero llevo dos años esperando a que me den la plaza». Así de rotunda se muestra J. R., una joven ourensana, para describir una situación que la está venciendo: «No puedo

