Maestras con plaza, pero sin incorporarse a las escuelas infantiles: «Llevo dos años en el paro esperando»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Unas 15 personas con plaza en escuelas infantiles siguen sin puesto desde el 2023. La Xunta asegura que el concurso de traslados «convocarase proximamente»06 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«He aprobado dos oposiciones pero llevo dos años esperando a que me den la plaza». Así de rotunda se muestra J. R., una joven ourensana, para describir una situación que la está venciendo: «No puedo