Los avales de la Xunta para comprar viviendas podrán pedirse desde el 13 de marzo

Dos personas mirando ofertas de pisos en el escaparate de una inmobiliaria de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Del 13 de marzo al 30 de octubre. Ese es el plazo en el que se podrán pedir los avales de la Xunta para la adquisición de vivienda. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la resolución por la que se convocan estas ayudas que respaldan hasta el 20 % del precio de compra.

Estas subvenciones buscan, sobre todo, facilitar el acceso de los jóvenes a la compra de vivienda. Así, los destinatarios principales son las personas menores de 36 años y empadronadas en Galicia que, teniendo recursos para pagar una hipoteca, no cuentan con los ahorros suficientes para afrontar el porcentaje del precio que los bancos no financian. Como habitualmente las entidades cubren hasta el 80 %, el aval de la Xunta puede llegar a un máximo del 20 %, consiguiendo que la hipoteca pueda cubrir el precio total.

Con todo, el requisito de los 36 años tiene excepciones. La primera, cuando se trate de una vivienda protegida. Si se compra un inmueble de este tipo no hay límite de edad para solicitar el aval público. Es decir, cualquier comprador de vivienda protegida puede pedirlo sin importar los años que tenga. Por otro lado, quienes resultaron beneficiarios en la convocatoria anterior pero no consiguieron formalizar la hipoteca antes de acabar el año pueden volver a solicitar la ayuda ahora, aunque ya hayan cumplido los 36.

Existen también otros límites, por ejemplo, los ingresos del solicitante, que deben estar entre 2 y 5,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Es decir, entre los 1.200 y los 3.300 euros al mes de ingresos brutos, que se eleva hasta los 3.900 euros (6,5 veces el Iprem) si la vivienda la adquiere más de una persona.

Además, los inmuebles también tendrán un precio máximo, que va de los 180.000 a los 260.000 euros según el ámbito territorial donde se encuentren (aunque siempre dentro de Galicia). Y debe tratarse de la primera vivienda en propiedad con tres excepciones: que se tenga una de la que no se pueda disponer (por ejemplo, por divorcio, violencia de género o haber sufrido una situación catastrófica); que la vivienda se haya convertido en inaccesible por haber sobrevenido una situación de dependencia o discapacidad al comprador o a alguna de las personas que vayan a vivir en la casa que se compre; o que se haya heredado solo una parte de un inmueble.

Concesión por orden de solicitud

Aunque el plazo para pedir los avales vaya hasta el 30 de octubre, hay que tener en cuenta que se trata de un proceso de concurrencia no competitiva, es decir, que las ayudas se conceden por orden de solicitud (siempre que se cumplan todos los requisitos) hasta agotar los fondos previstos. En este 2026, la partida presupuestaria es de cinco millones de euros.

Por otro lado, la operación de compra y financiación debe formalizarse antes de que finalice el año, de nuevo salvo que el presupuesto se agote antes.