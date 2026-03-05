Más de 29.600 candidatos han sido admitidos a las oposiciones del Sergas para distintas categorías

Foto de archivo de unas oposiciones del Sergas en el recinto ferial Silleda Miguel Souto

Un total de 29.261 aspirantes han sido admitidos definitivamente para el concurso-oposición que permitirá ingresar en distintas categorías de personal no facultativo del Servizo Galego de Saúde. Así lo confirma el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este jueves, con la publicación de una resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas, que da publicidad a la relación definitiva de admitidos y excluidos en unos procesos que suman 3.887 plazas.

Según datos de la Consellería de Sanidade, la categoría donde se han confirmado más candidatos es la de Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con 9.524 personas, seguida de la de Enfermería, con 8.646.

Sin embargo, no serán ni mucho menos las plazas más disputadas, porque son también las que más puestos ofertan. En concreto, habrá 4,4 aspirantes para cada una de las 1.980 plazas de enfermero y 7,3 para cada una de las de TCAE.

La categoría con más competencia será la de Técnico en Farmacia, para la que están admitidas 1.267 personas para 38 plazas. Es decir, unos 33 candidatos por puesto. Una cifra similar a la del Persoal de Servizos Xerais (PSX), con casi 31 aspirantes para cada una de las 236 plazas, ya que hay 7.230 inscritos.

En el extremo opuesto, las plazas en teoría más accesibles serán las de Enfermería Pediátrica, con 210 admitidos para 60 plazas, lo que supone 3,5 opositores por cada puesto.

Aspirantes por plaza Técnico en Farmacia: 33,3 PSX: 30,6 Técnico superior en imaxe para o diagnóstico: 21 Enfermería do Traballo: 10,7 TCAE: 7,3 Enfermería Familiar e Comunitaria: 6,5 Enfermería de Obstetricia-Xinecoloxía: 5 Enfermería: 4,4 Enfermería Pediátrica: 4,4

El Sergas también especifica que de los algo más de 29.600 aspirantes, 984 han sido admitidos por el turno de promoción interna; 27.141, por el de acceso libre; 1.371, por el de discapacidad general; y 125 por el de discapacidad intelectual.

Además, del total de admitidos, el 82% están exentos de realizar la prueba de lengua gallega por estar en posesión de un certificado oficial acreditativo del nivel de conocimiento exigido.