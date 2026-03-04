Antón Mouriz, coordinador da Asociación Galega de Adopción e Acollemento: «A tendencia internacional é facilitar que o neno sexa adoptado pola familia de acollida»

Mónica Pérez Vilar
Mónica P. Vilar REDACCIÓN / LA VOZ

Antón Mouriz, coordinador de Manaia, a Asociación Galega de Adopción e Acollemento.
Galicia prepara unha lei para dar prioridade a estes casos

04 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Particulares, asociacións, colexios profesionais e outras organizacións xa poden facer as súas achegas para a nova lei galega de infancia e adolescencia anunciada o luns tras o Consello da Xunta. Onte abriuse a consulta pública

