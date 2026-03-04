Las plataformas vacacionales Billionhands y Holidu eligen al Balneario de Mondariz como la mejor apuesta dentro del turismo de bienestar

Imagen exterior del complejo de Mondariz

El balneario de Mondariz ha sido elegido por los usuarios de dos de las principales plataformas turísticas en España como el destino líder en turismo de bienestar. Una escapada en la que se combina salud y ocio y que se ha impuesto en el estudio realizado por Billionhands, una plataforma que cuenta con más de un millón de usuarios españoles en la que la propia comunidad puede votar para organizar diferentes clasificaciones. Esta es considerada como un escaparate turístico que impulsa una economía real y que realiza una selección de los mejores destinos gracias a «Bill», su propia inteligencia artificial, que detecta tendencias, clasifica información y optimiza la experiencia del usuario, amplificando la voz de las personas.

Por su parte, la plataforma Holidu, un buscador de alquileres vacacionales, tras recopilar reseñas y puntuaciones de diferentes portales en línea, ha destacado el complejo termal gallego dentro de su top diez de balnearios. La metodología que siguen se centra en la experiencia real de los viajeros que han visitado estos establecimientos y el objeto del estudio consiste en ofrecer una base comparativa que facilite la elección de destinos de desconexión y bienestar basándose en valoraciones verificables de quienes ya han disfrutado de estos servicios.

Imagen del spa Palacio del Agua del balneario de Mondariz

El balneario de Mondariz es todo un referente en el turismo de bienestar. En el 2023 logró el Premio Wellness Experience, que lo encumbró como el mejor balneario de Europa, y en el 2025 fue finalista del Spain Travel Awards. Su spa Palacio del Agua suma desde su inauguración numerosos galardones nacionales e internacionales, así como sus aguas mineromedicinales, que ofrecen una larga tradición termal única perfecta para la relajación.