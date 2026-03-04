La Delegación del Gobierno en Galicia defiende el feminismo como «unha forza transformadora da sociedade»

Un momento del acto en favor de la mujer celebrado este miércoles en la Delegación del Gobierno, en A Coruña. CESAR QUIAN

«Cada dereito que conseguiron as mulleres nos fixo mellores, a homes e a mulleres, ao conxunto da sociedade». Así reivindicó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, los impulsos en igualdad que dio España con el Gobierno de Pedro Sánchez, «coa incorporación da perspectiva de xénero en todas as políticas públicas». En el acto institucional organizado en la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña, con motivo del Día de la Mujer, Blanco defendió el feminismo como «unha forza transformadora da sociedade que permite que sexa máis xusta, máis libre e máis demócrata». Añadió que se trata «dunha realidade incontestable diante da que xorden discursos que non podemos obviar e que debemos combater e silenciar».

Pedro Blanco estuvo acompañado por los subdelegados del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; en Lugo, Olimpia López, y en Pontevedra, Abel Losada, además de representantes de los cuerpos de seguridad, de la Administración del Estado y de otras instituciones públicas de Galicia. También estaban representadas asociaciones feministas y vecinales.

En el acto se desarrolló un diálogo alrededor del feminismo que estuvo protagonizado por cuatro mujeres que ocupan puestos destacados en Galicia, como es el caso de la valedora do pobo, Dolores Fernández Galiño; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Sandra Piñeiro, y la decana del Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia, Belén Regueira. Las cuatro reflexionaron sobre la responsabilidad que asumen las mujeres cuando ocupan puestos de liderazgo, sobre el acoso y los ataques que reciben «promovidos por un ecosistema machista». En la charla se destacó la importancia de que los poderes públicos promuevan iniciativas para erradicar los discursos machistas y proteger a las mujeres y a las niñas ante las nuevas realidades de la sociedad.

Desde la Delegación del Goberno destacaron el lema escogido por el Ministerio de Igualdad para conmemorar la jornada: «Mulleres de alto valor: non deixaremos que o pasado avance». Esa frase pretende denunciar los discursos reaccionarios en las redes sociales «e en outros medios que perpetúan os roles de xénero e que poñen en risco dereitos acadados nas últimas décadas pola loita feminista».