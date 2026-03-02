El DOG publica el cese de María Xosé Porteiro, adjunta a la valedora do Pobo

María Xosé Porteiro SANDRA ALONSO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes el cese de María Xosé Porteiro como adjunta a la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño. Dicho cese se enmarca en el proceso de renovación de la institución, tras haber sido reelegida Fernández Galiño para seguir en su puesto, merced a un acuerdo entre el PPdeG y el BNG, primera y segunda fuerzas políticas en el Parlamento de Galicia, respectivamente.

En el ciclo anterior, el acuerdo para elegir a la valedora se realizó entre populares y socialistas, por lo que fue el PSdeG quien propuso como adjunta a María Xosé Porteiro —que ostentó distintos cargos de representación con los socialistas—. Ahora, cesa en su puesto a través de una resolución fechada el 19 de febrero y firmada por la propia Fernández Galiño, que agradece a Porteiro los servicios prestados.

De cara al nuevo mandato de la valedora, será el BNG quien proponga al nuevo adjunto. El elegido, según se supo la semana pasada, es Fernando Adolfo de Abel Vilela, profesor de la Facultade de Dereito de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y miembro de la junta directiva de la asociación ecologista Adega.

La propuesta nacionalista llegó a registrarse en el Parlamento el pasado jueves, pero tuvo que ser retirada por un «erro técnico», según confirman desde el Bloque. La portavoz nacionalista, Ana Pontón, recordó esta mañana que el plazo para presentar al candidato expira este martes. Aunque eludió confirmar si el PP ya ha dado el visto bueno a la propuesta de Fernando de Abel Vilela, fuentes del BNG indican que el profesor de la USC sigue siendo la opción de los nacionalistas para convertirse en el nuevo adjunto a la valedora do Pobo.