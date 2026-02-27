El BNG propone a Fernando de Abel Vilela como adjunto a la Valedora do Pobo

Fernando de Abel Vilel durante una rueda de prensa, en una imagen de archivo.

El BNG ha decidido proponer para adjunto a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, al profesor Fernando Adolfo de Abel Vilela. La propuesta fue registrada en el pasado jueves en el Parlamento gallego, a través de un escrito firmado por la líder de la formación y portavoz parlamentaria, Ana Pontón.

Esta decisión llega tras la reciente reelección de Fernández Galiño, tras un acuerdo alcanzado entre los populares, con mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo, y los nacionalistas, que son segunda fuerza. Precisamente, hasta ahora la adjunta a la Valedora do Pobo era María Xosé Porteiro, quien había sido elegida en el 2019 a raíz de un pacto similar el PPdeG y los socialistas (que entonces eran segunda fuerza en el hemiciclo autonómico).

Fernando Adolfo de Abel Vilela es profesor en la Facultade de Dereito en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado. Según consta en la web de la institución, es doctor por esta misma universidad con una tesis que aborda la «Concentración de los medios de comunicación social en el derecho español y comunitario».

Además, también es miembro de la junta directiva de la asociación ecologista Adega (ocupa la vocalía de Dereito Ambiental), ha participado activamente en tareas de asesoramiento jurídico frente a la implantación de proyectos empresariales como Altri o vinculados con la energía eólica.