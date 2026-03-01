Protestas en A Coruña y Santiago por una enseñanza «digna»

Docentes, familias y alumnos recorrieron el centro de A Coruña reclamando una educación digna E. Silveira

Dos manifestaciones convocadas para pedir mejoras en la enseñanza pública recorrieron ayer con miles de personas las calles de A Coruña y de Santiago. En A Coruña, la Federación Provincial de Anpas de Centros Públicos da Coruña movilizó a unas cinco mil personas bajo la consigna «Por un ensino público digno e de calidade». Docentes, padres, alumnos y representantes de instituciones públicas desfilaron desde la plaza de Ourense hasta O Parrote en una marcha reivindicativa que obligó a cortar el tráfico por tramos. La movilización reunió a gente llegada desde distintos puntos de la provincia. Entre ellas, Sergio, alumno con trastorno del espectro autista (TEA), que reclamaba más apoyos educativos mientras compartía su sueño: «Quiero ser actor de doblaje». A su lado, Patricia Dávila, presidenta de la asociación Barban TEA, denunciaba la situación de muchos menores que carecen de especialistas: «Estannos derivando a outros centros para sacarse o marrón de encima, sen ter en conta o dano emocional para estes nenos e obrigando as familias a facer desembolsos que non terían que facer». Una situación, según explicó, generalizada en todos los centros educativos de la provincia.

Precisamente, la falta de educadores especializados y orientadores es una de las principales carencias señaladas por la federación convocante. Su presidenta, Lidia Paz, explicó antes de iniciar la marcha que «las familias están cansadas de que se anden tirando la pelota de unas Administraciones a otras».

El colegio San Clemente de Caldas de Reis es un referente en atención a la diversidad. No lo dice la consellería, sino los padres, con la presidenta del ANPA a la cabeza, Vanesa Aboi. Por eso, pancarta en mano, acudieron esta mañana a la manifestación convocada en Santiago por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Quieren que esta inclusión sea real en todos los centros: «No noso caso, este curso quitáronnos unha aula de infantil e fixeron un agrupamento, pero nesta ocasión vimos apoiar a diversidade, é unha prioridade». Con ellos, en torno a un millar de personas salieron a media mañana de la Alameda compostelana hasta la plaza de Praterías.

Los manifestantes pidieron una educación realmente inclusiva, que era el motivo de la protesta, para garantizar que la enseñanza pública en Galicia siga siendo el principal mecanismo de equidad social.