Condenan al Sergas por «el abandono terapéutico» de un hombre con cáncer: lo diagnosticaron tarde, lo operaron tarde y nadie vio su metástasis

Ángel Paniagua Pérez
Ángel Paniagua VIGO / LA VOZ

José Manuel López Díaz, esta semana, en un parque en el centro de Vigo.
José Manuel López Díaz, esta semana, en un parque en el centro de Vigo. XOAN CARLOS GIL

Los retrasos del hospital de Vigo hicieron que el tumor de José Manuel López se convirtiese en incurable; él dice que apuesta por la sanidad pública, pero que a veces hay que reclamar; el Sergas le pagará 160.000 euros

28 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Servizo Galego de Saúde ha sido condenado por «una deficiente asistencia y un abandono» de un hombre que padecía un cáncer de riñón que se pudo haber tratado de forma sencilla, pero que ahora

