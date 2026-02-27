Condenan al Sergas por «el abandono terapéutico» de un hombre con cáncer: lo diagnosticaron tarde, lo operaron tarde y nadie vio su metástasis
GALICIA
Los retrasos del hospital de Vigo hicieron que el tumor de José Manuel López se convirtiese en incurable; él dice que apuesta por la sanidad pública, pero que a veces hay que reclamar; el Sergas le pagará 160.000 euros28 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Servizo Galego de Saúde ha sido condenado por «una deficiente asistencia y un abandono» de un hombre que padecía un cáncer de riñón que se pudo haber tratado de forma sencilla, pero que ahora