La Xunta calcula que Galicia cuenta con más de 82.000 jabalíes

Imagen de archivo de dos jabalíes ANGEL MANSO

Según los cálculos de la Xunta realizados mediante proyectos pilotos y estimaciones de ejemplares cazados, Galicia cuenta con una densidad de más de 82.000 jabalíes, con una densidad de 2,77 animales de esta especie por kilómetro cuadrado. Más en detalle, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, afirmó que las estimaciones son de que hay «entre 75.300 y 90.600. O Goberno galego realizou estos estudos ante a ausencia dun censo a nivel nacional ao que se comprometera o ministro de Agricultura, Luis Planas». Paralelamente, la Xunta indicó que hay estudios científicos que indican que Galicia es una de las áreas con mayor densidad de jabalí en toda Europa. En relación a esto, la conselleira informó de que en el Consello Galego de Colexios Veterinarios hay «preocupación polos riscos da peste porcina».

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico detalló que cuando haya terminado la emergencia cinegética, que afectó al 83 % de la superficie gallega, entre el 1 de marzo y el 30 de junio -período en el que se centran los daños en cultivos- se agilizarán las autorizaciones de las medidas para la prevención de daños. De esta manera, las solicitudes en los días hábiles deberán realizarse con una antelación de 24 horas respecto a la fecha en la que se quiere realizar la medida de control. Si coincide con una jornada inhábil debe pedirse con 48 horas.

Jaulas trampa

En relación a las jaulas trampa, Medio Ambiente detalló que desde la instalación de este método van 150 ejemplares capturados. La conselleira anunció la adquisición de nuevas jaulas de mayores dimensiones «para un mellor servicio aos municipios que o soliciten».