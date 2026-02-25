Marlaska reitera que no habrá controles por la baliza V-16, pero que se multará a quien no la tenga para señalizar una avería

Marlaska, este jueves en la comisión de Interior del Congreso, para hablar de las balizas V-16. FERNANDO VILLAR | EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este jueves en el Congreso los beneficios de de la baliza V-16 frente a lo que consideró «bulos y noticias engañosas que fueron alentados por la derecha y la ultraderecha, de forma consciente y deliberada». Marlaska aseguró que las balizas son un sistema de señalización moderno, de uso sencillo, que reduce los riesgos y que incrementa la seguridad. Señaló que desde el 1 de enero, cuando la V-16 se hizo obligatoria, el punto de acceso nacional de la Dirección General de Tráfico recibió más de 100.000 activaciones de balizas, unas 2.300 al día.

El ministro se mostró convencido de que las balizas reducirán el número de fallecidos en las carreteras. En este punto recordó que entre el 2018 y el 2024 se registraron 159 víctimas mortales al bajarse del coche, una media de 24 fallecidos por año, muchos de los cuales lo hacían para colocar los triángulos de emergencia. El responsable de Interior afirmó que los estudios técnicos que avalan la eficacia de las balizas se basan en ensayos de laboratorios acreditados. Añadió que tanto los dispositivos como las empresas fabricantes son sometidas a revisiones periódicas.

Respecto a las multas, Marlaska insistió en que no hay ninguna instrucción a la Guardia Civil para controlar si un coche lleva la baliza, pero reconoció que sí habrá sanción si un coche sufre una inmovilización y no dispone del sistema de señalización. Negó que las ITV fuesen a exigir la V-16 en el momento de la revisión, aunque dijo que sí se pidió a las estaciones que advirtiesen a los conductores que es obligatorio llevar el dispositivo en el vehículo.

Recordó que desde 2014 numerosos operadores de seguridad vial habían advertido del elevado riesgo de atropello al que se enfrentaban los conductores al tener que bajarse del coche para poner los triángulos. Aseguró que España estaba a la vanguardia en este tipo de señalización geolocalizada y dijo que el Reino Unido ya prohibió la colocación de triángulos de emergencia en autopistas y autovías, mientras que en Francia su uso es discrecional desde al año 2008: «Estos y otros países están evaluando la implantación de este tipo de elementos de aviso, precisamente por la peligrosidad, todos sabemos, que entraña su utilización en vías de alta capacidad». Apuntó además que la baliza V-16 es un sistema especialmente seguro para personas con movilidad reducida, para mayores o para mujeres embarazadas, ya que facilita el proceso de señalización por la facilidad en su colocación, sin tener que bajarse del coche.

El ministro rechazó las críticas de PP y de Vox, porque hace poco más de medio año en la Comisión de Seguridad Vial valoraron positivamente la implantación de la V-16, y señaló que en este proceso no hay «decisiones aleatorias ni medidas improvisadas».