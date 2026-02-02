La DGT reconoce el «grave riesgo» de atropello de los operarios de carreteras

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen del accidente ocurrido en la A-8, con la furgoneta de los operarios de conservación al fondo.
Imagen del accidente ocurrido en la A-8, con la furgoneta de los operarios de conservación al fondo. MANUEL GUEDE LAMAS

Los equipos de conservación son víctimas de unos 150 siniestros al año. La  mayoría de los accidentes se producen en el momento de la colocación de las señales

03 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo». Este es el argumento principal de la Dirección General de Tráfico ante el incremento de accidentes graves en los que son

