La DGT reconoce el «grave riesgo» de atropello de los operarios de carreteras
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Los equipos de conservación son víctimas de unos 150 siniestros al año. La mayoría de los accidentes se producen en el momento de la colocación de las señales03 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo». Este es el argumento principal de la Dirección General de Tráfico ante el incremento de accidentes graves en los que son