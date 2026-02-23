Igualdad propone ampliar las órdenes de alejamiento a víctimas machistas inferiores a 350 metros

Acto de condena de los últimos crímenes machistas, esta mañana en la Delegación del Gobierno en A Coruña

De los diez crímenes machistas en lo que va de año, en seis había denuncias previas. El Ministerio de Igualdad ha reaccionado ante «un auténtico terrorismo machista» y quiere dar un paso más en la protección de las víctimas de violencia de género, y este lunes enviará al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado cuatro recomendaciones para mejorar la seguridad de las mujeres. La que podría tener un mayor impacto es la ampliación de las órdenes de alejamiento de los agresores con pulseras antimaltrato inferiores a 350 metros. El perímetro «mínimo», afirman, ante estos casos.

En cartas a jueces y fiscales que no se han publicado —y que el Poder Judicial todavía no ha recibido a estas horas—, Igualdad se centra en cuestiones que dificultan la efectividad de los dispositivos Cometa, de seguimiento de casos machistas. La primera es el mal uso de los dispositivos por parte de los agresores, así como los incumplimientos de las obligaciones que conlleva esta medida judicial. «Tienen que saber los agresores que la respuesta será firme y que siempre se incoará un procedimiento por quebrantamiento de condena, lo que no siempre se hace», explican desde el ministerio. También se les pedirá responsabilidad por los daños causados.

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de ratificar la sentencia de un año de prisión para un hombre de 65 años que quebrantó en hasta 52 ocasiones la orden de alejamiento de 500 metros de su exmujer en Carballo. También se ha detenido a otro hombre en Lugo por quebrantar una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer a la que estaba acompañando a urgencias al hospital.

El ministerio de Ana Redondo propone al de Justicia cambiar la distancia de prohibición de aproximación a la víctima cuando es inferior a 350 metros, «la mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema». Igualdad considera que a menos distancia «la capacidad de reacción es muy complicada» porque las fuerzas de seguridad «tienen complicado llegar a tiempo de evitar agresiones». Redondo, que reconoció hace unos días que las evaluaciones de riesgo «a veces no se hacen con la suficiente profundidad», apostó por una mayor contundencia una vez acordadas las medidas de alejamiento.

Desde Igualdad alertan también de que el sistema operativo se tensiona con continuas alarmas que llegan a la víctima y a la policía en los casos en los que el domicilio del agresor se encuentra dentro del área fija de exclusión establecida judicialmente. Es decir; cuando su vivienda está dentro del área prohibida de la distancia acordada alrededor de la de la víctima o de su lugar de trabajo. Es precisamente en estos casos donde los implicados en la protección en violencia machista tienen más dudas a la hora de ampliar las órdenes de alejamiento.

La última recomendación está relacionada con el nivel de cobertura en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor y víctima. «Si no hay cobertura, no se puede garantizar la monitorización en todo momento de sus posiciones, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema», afirman.