La Xunta desactiva el Plan Inungal tras cinco semanas activo por el riesgo de inundaciones.

La pasarela de la cascada de O Ezáro, en Dumbría, tuvo que ser cortada por la activación del Plan Inungal BASILIO BELLO

Este domingo el Gobierno gallego ha desactivado el plan especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Plan Inungal), ya que según señalan ahora mismo «ningunha estación presenta niveis de risco por desbordamento».

La Xunta de Galicia activó el Plan Inungal en Galicia en fase de preemergencia el martes 20 de enero del 2026, tras semanas de lluvias casi continuas. Después de cinco semanas se ha desactivado al no existir ahora mismo riesgo en ninguno de los ríos gallegos.

Esta situación se produce apenas horas después de que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior informara de que el listado de ríos en vigilancia por un posible riesgo de desbordamiento hubiera descendido de cuatro a uno. Ayer, únicamente se mantenía en nivel naranja al río Barcés, en Abegondo, A Coruña. Sin embargo, hoy también se ha desactivado la alerta en este río.

Durante estas semanas en las que ha permanecido activo, los técnicos de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y de la Axencia Galega de Emerxencias han ido actualizando la información sobre el estado de los ríos en función de su evolución. Acorde a la alerta activada en cada momento se ha recomendado mantener la precaución en estos entornos ante la posibilidad de desbordamientos puntuales.