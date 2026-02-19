El PPdeG busca apoyo en los concellos del litoral contra la reforma del reglamento de costas

Vista aérea del litoral de Marín, en la ría de Pontevedra CAPOTILLO

El PPdeG presentará mociones en todos los concellos costeros de Galicia y las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra contra la reforma del reglamento general de costas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica. La Xunta considera que la modificación busca «eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes del 2050», limitando las actividades económicas y la «propiedad privada, económica e industrial».

La propuesta incluye una declaración en defensa del litoral como «clave para o desenvolvemento económico e social» de cada municipio.

Además, exige al Gobierno central que «remita á Xunta de Galicia a documentación relativa ao expediente de infracción» abierto por la Comisión Europea contra España que el ministerio cita como justificación para modificar el reglamento, de forma que se puedan presentar alegaciones más precisas al cambio en el reglamento. También reclama que se convoquen reuniones con los sectores afectados y particulares para evitar que «se realice una regulación fóra da realidade plasmada desde un despacho». Por último, reclama al Ejecutivo que antes de modificar el reglamento se reforme que la lei de costas «para adecuar o seu contido á realidade social actual»