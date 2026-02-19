Las quejas de una pareja mayor de Ortigueira por el uso de SMS para avisar de citas médicas
Su hija presentó una reclamación, pero el Sergas se negó a comunicárselas por teléfono y asegura que el sistema de mensajes es más seguro que el correo postal19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una vecina de Ortigueira de 84 años perdió su cita en el servicio de traumatología del Hospital Arquitecto Marcide, de Ferrol, porque no vio el aviso. La notificación llegó mediante un mensaje SMS enviado al