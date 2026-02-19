Las quejas de una pareja mayor de Ortigueira por el uso de SMS para avisar de citas médicas

a. f. c. ORTIGUEIRA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, en el que la pareja de mayores tenía la cita, en una imagen de archivo.
El hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, en el que la pareja de mayores tenía la cita, en una imagen de archivo. CESAR TOIMIL

Su hija presentó una reclamación, pero el Sergas se negó a comunicárselas por teléfono y asegura que el sistema de mensajes es más seguro que el correo postal

19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Una vecina de Ortigueira de 84 años perdió su cita en el servicio de traumatología del Hospital Arquitecto Marcide, de Ferrol, porque no vio el aviso. La notificación llegó mediante un mensaje SMS enviado al

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€