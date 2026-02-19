Los coruñeses apoyan mayoritariamente la expansión de los VTC, según una encuesta

J. N. REDACCIÓN / LA VOZ

MARCOS MÍGUEZ

Consideran que no se debe restringir su actividad, y que aumentar su número, al igual que el de los taxis, mejoraría la movilidad en la ciudad

20 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La expansión de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en A Coruña suscita un apoyo mayoritario entre los vecinos de la ciudad herculina. Es la conclusión a la que llega una encuesta realizada en

