Besteiro afea a Rueda su gestión en sanidad y vivienda en el ecuador de su mandato

Lavandeira jr | EFE

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha aprovechado el segundo aniversario de las últimas elecciones autonómicas para afear a Alfonso Rueda su gestión en materia de servicios públicos esenciales. El portavoz parlamentario del PSdeG, que compareció en O Hórreo en un desayuno informativo con los medios, ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico la situación que traviesa la sanidad, sobre todo en atención primaria, y el deterioro del acceso a la vivienda y las esperas en materia de dependencia. «Nunca un presidente deixou a tantos galegos e galegas sen vivenda, sen médico e sen os cartos que lles corresponden», subrayó Besteiro, quien acusó al máximo mandatario gallego de gobernar a golpe de titulares y de una propaganda que, después, no se corresponde con los hechos.

En materia de vivienda, el portavoz del PSdeG recordó que cerca de 30.000 personas están inscritas en el registro de demandantes, el doble que al inicio del mandato y 7.000 más que hace un año. Solo en la última semana, señaló, se incorporaron más de 300 nuevas solicitudes. En este sentido, criticó el «baile de cifras» del presidente de la Xunta, que pasó de prometer 8.000 viviendas públicas en este mandato a hablar de 20.000 y, recientemente, rebajar la cifra a 10.000 hasta el año 2030.

En materia sanitaria, el líder socialista denunció que 350.000 personas esperan por una cita médica y cerca de 50.000 por una intervención quirúrgica. En línea con lo expresado ya en otras ocasiones en el Parlamento, Besteiro recordó que existen decenas de ayuntamientos sin cobertura médica varios días a la semana y que la falta de pediatras y profesionales en atención primaria está trasladando la presión a las urgencias hospitalarias. «Non falamos de estatísticas frías. Falamos de xente que non consegue cita en tempo razoable, de persoas maiores que esperan meses por unha proba, de familias que acaban na privada porque non atopan resposta», sostuvo.

En dependencia, donde no hizo referencia al recurso presentado por el Gobierno central socialista, el portavoz del PSdeG cifró en más de 16.000 las personas pendientes de resolución, con una demora media superior a los 300 días. Y recordó que se trata de un trámite que condiciona la vida diaria de personas mayores y con discapacidad directamente por la Xunta. «Nestes dous anos non se puxo en marcha ningunha residencia pública directamente promovida pola Xunta», denunció en su comparecencia.

Los objetivos

Besteiro reiteró que el 2026 será el año «da reivindicación do mundo local» con la vista puesta en las elecciones municipales del 2027, en las que los socialistas empezarán a trabajar de inmediato, según avanzó su secretario xeral. En este sentido, explicó que centrarán sus esfuerzos en conseguir que el PSOE acuda a las urnas «cos mellores candidatos, os mellores equipos e os mellores proxectos» con el objetivo de concurrir como «unha forza tremendamente competitiva» en mayo del 2027. Besteiro recordó que, en base a las directrices de las que se dota el partido, los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán candidatos antes de que comience el verano y que los alcaldes socialistas repetirán, con carácter general, como cabezas de lista a fin de revalidar su mandato.