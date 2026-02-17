El Gobierno autoriza a la Xunta para endeudarse en 800 millones

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Xunta a formalizar operaciones de deuda a largo plazo —que la comunidad mantiene con entidades financieras— por un importe de 800 millones de euros. El Gobierno responde así a la solicitud que había presentado el Ejecutivo autonómico para refinanciar esa deuda suscrita a largo plazo. Galicia no ha sido la única beneficiada por esta medida. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda también ha autorizado a la comunidad de Aragón a endeudarse en 1.568 millones de euros para refinanciar total o parcialmente el préstamo formalizado a través del fondo de liquidez autonómico en el 2023. Además, Cantabria también ha recibido el visto bueno a la solicitud que presentó para poder formalizar operaciones de deuda a largo plazo con las que amortizar los préstamos con la Administración General del Estado durante el 2026.

En el caso particular de Galicia, cabe recordar que, a principios de enero, Moncloa también autorizó a la Xunta para formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe de 1.728 millones de euros. En ese caso, San Caetano solicitó ese dinero para cumplir sus obligaciones de crédito que vencen este año —debe hacerlo antes del 31 de diciembre—, pero también para sufragar los reembolsos correspondientes al 2026 de los anticipos concedidos para aplazar el pago de las liquidaciones del sistema de financiación en los años 2008 y 2009.