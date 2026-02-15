La DEA asocia los 3.650 kilos de cocaína de A Pobra a un narco encarcelado en EE.UU.
Un tripulante del narcosubmarino ocultaba una hoja con teléfonos que revelan el trasfondo internacional de la trama15 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El detonante de la investigación llegó por conducto oficial. La agencia antidroga de los Estados Unidos, la DEA, comunicó el pasado 8 de septiembre a la Policía Nacional la inminente llegada de un narcosubmarino a