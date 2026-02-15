El BNG reclama un plan de ayudas para pymes, autónomos y granjas afectadas por los temporales

Zona de A Limia completamente anegada por los efectos del temporal Marta. Miguel Villar

El grupo parlamentario del BNG, a través del diputado Iago Tabarés, emplaza a la Xunta a poner en marcha, con carácter «inmediato», un programa de ayudas «extraordinarias e urxentes» para las personas a título individual, así como para los trabajadores autónomos, pequeñas y medianas empresas (pymes) y explotaciones agrarias o ganaderas afectados por los daños causados por la sucesión de borrascas y temporales que golpearon la comunidad en las últimas semanas.

En una iniciativa registrada en la Cámara gallega, Tabarés señala que la Xunta «non declarou situación algunha de emerxencia», pese a que «todo o país» sí fue declarado zona catastrófica por mor de los importantes daños ocasionados en las infraestructura, servicios y equipamientos públicos, viviendas, explotaciones y cultivos «nomeadamente na Limia e no Salnés». Es por ello que pone de relieve que ni los seguros privados ni las ayudas anunciadas por diferentes administraciones «van a conseguir cubrir a totalidade dos prexuízos».

También subraya el parlamentario nacionalista la necesidad de que todas las administraciones públicas, incluida la Xunta, contribuyan a paliar, «de xeito coordinado e transparente», los efectos y daños causados por la cadena de temporales, pues hizo hincapié en que los ayuntamientos «os que están a soportar en solitario os custos das primeiras actuacións», que abarca desde las labores de limpieza a la retirada de lodos, reparación de caminos o reposición de servicios básicos. «Son gastos extraordinarios», remarca Tabarés, que recaen sobre administraciones que tienen «unha capacidade financeira limitada» para afrontar algo que trasciende a su ámbito competencial.