Besteiro acusa a la Xunta de gestionar la política social «de costas ás persoas»
El líder del PSdeG emplea la residencia de As Gándaras como ejemplo de que las iniciativas sociales de la Xunta «chegan tarde e mal»14 feb 2026 . Actualizado a las 18:02 h.
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó este sábado al Gobierno gallego de gestionar la política social «de costas ás persoas». Lo afirmó durante la concentración de familiares y usuarios de la residencia de mayores de As Gándaras, en Lugo, junto con el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández, que lleva participando en las concentraciones desde finales de noviembre, protestando por una reforma impuesta desde la Xunta y que afecta directamente a la calidad de vida y al bienestar de los residentes.
El líder de los socialistas gallegos puso el caso de esta residencia como muestra de lo que «os socialistas galegos levamos anos denunciando: que a política social en Galicia chega tarde e mal», después de que la Xunta iniciara una reforma que no tuvo en cuenta «a necesidade de intimidade e a tranquilidade das persoas usuarias» según trasladan. Aludió a que este proyecto incorporará habitaciones compartidas, lo que eliminará el único espacio privado del que disponían los residentes.
Besteiro criticó la falta de inversión en un pilar fundamental para el bienestar de las personas mayores, y que «cando por fin se move algo, demostran que falla o enfoque». Subrayó, además, que «os servizos públicos de coidados necesitan máis recursos, pero tamén outra maneira de facer as cousas» porque «non abonda con anunciar reformas, senón que hai que escoitar, planificar ben e poñer ás persoas no centro». El dirigente socialista intervino durante la protesta para reclamar que «se esta intervención é unha oportunidade, que o sexa de verdade» y que sirva «para mellorar as condicións e non para xerar máis incerteza».