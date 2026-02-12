El PSdeG apoyará que solo los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro sean considerados economía social

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reunido con el presidente y el secretario de Cegasal, Mino Martínez y Victor Silva, y la diputada socialista Silvia Longueira. PSdeG

El PSdeG promoverá una declaración institucional en el Parlamento de Galicia para reafirmar que los únicos centros especiales de empleo que forman parte de la economía social son los que no tienen ánimo de lucro, «en coherencia coa definición recollida no marco normativo estatal». Así lo afirmó el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, en una reunión con el presidente y el secretario de Cegasal (Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro), Mino Martínez y Víctor Silva, a la que también asistió la diputada Silvia Longueira.

Durante el encuentro, abordaron el proyecto de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que encara su debate en el Senado tras ser aprobado por el Congreso. «A economía social non pode ser unha etiqueta que se interprete segundo intereses conxunturais; ten unha definición xurídica clara e uns principios propios baseados na ausencia de ánimo de lucro, na participación e na reinversión social», declaró Besteiro. El líder del PSdeG señaló que esta postura coincide con la de Cegasal, el Foro pola Economía Social Galega, la patronal estatal Cepes y el propio Gobierno de España.

Por su parte, Mino Martínez agradeció la iniciativa parlamentaria y subrayó la necesidad de evitar interpretaciones que generen confusión: «Os centros especiais de emprego de iniciativa social reinvestimos integramente os nosos excedentes na creación de emprego e nos apoios ás persoas con discapacidade. Ese é o elemento diferencial que define o noso modelo e o que xustifica o seu recoñecemento específico dentro da economía social».

Cegasal, referente en la defensa de este modelo desde 1997, representa en la comunidad a unos centros que actualmente emplean a cerca de 2.900 personas con discapacidad, reinvirtiendo todos sus recursos en su propia finalidad social.