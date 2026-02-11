La Xunta concede 180 ayudas para adquirir taxis adaptados, de bajas emisiones o eléctricos

Parada de taxis en el ensanche de la plaza de Galicia, Santiago. SANDRA ALONSO

La Xunta concedió, en el último año, 180 ayudas al sector del taxi para la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y vehículos de bajas o cero emisiones a través de una inversión de 498.000 euros. Así se recoge en la resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en la que se incluye el listado de los beneficiarios dentro del marco de la convocatoria del 2025.

Estas subvenciones ascienden hasta los 1.000 euros para los taxis de bajas emisiones, 4.000 en los de emisiones cero y 10.000 para coches adaptados y accesibles para personas con movilidad reducida. En esta convocatoria las ayudas facilitaron la compra de 134 taxis de bajas emisiones, de 15 vehículos de emisiones cero y de 31 vehículos adaptados a la movilidad reducida.

La iniciativa va dirigida aquellas personas físicas que sean titulares de las autorizaciones de transporte vigentes, documentadas en tarjetas de la serie VT-N expedidas por la Dirección Xeral de Mobilidade o los servicios competentes, según recalcó la propia Xunta. En el caso de las líneas de taxi de CERO emisiones y ECO, estas ayudas cubren las adquisiciones de vehículos que se hayan realizado desde el 1 de mayo de 2024 hasta la fecha límite para justificar la ayuda: el 31 de octubre de 2025.

Para la línea Eurotaxi, se subvencionan tanto los vehículos que se adquirieron en cualquier momento —con el compromiso de mantener la titularidad y la actividad al menos cinco años— como los que se adquieran después de la presentación de la solicitud y a la fecha límite para justificar la ayuda.