El taxi resiste pese al coste de los seguros y los VTC: «Es un buen momento»

Jorge Noya
Jorge Noya REDACCIÓN / LA VOZ

Una imagen de archivo de un taxi
Pagan hasta 6.000 euros por las pólizas y se ven obligados a trabajar entre 10 y 14 horas; en Galicia, hay hoy un 35 % menos de licencias que hace 30 años

08 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Cada vez é máis caro asegurar os taxis», lamentaba un taxista coruñés en La Voz hace treinta años. Corría el 1994, los autopatronos empezaban a estrenar aún los sistemas de radiotaxi que les permitían conectar

