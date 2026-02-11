La gestión del sector eólico recrudece la confrontación entre el PP y el BNG en el Parlamento gallego

Ana Pontón, este miércoles en el Parlamento. PACO RODRÍGUEZ

La gestión del sector eólico ha vuelto a protagonizar un duro enfrentamiento parlamentario entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder de la oposición, Ana Pontón, que ha reprochado a la Xunta que adopte decisiones para beneficio de las eléctricas, mientras 300.000 gallegos, según el Bloque, viven en la pobreza energética. La líder de la oposición ha criticado a la Xunta por la rebaja del canon eólico que se incluye en la ley de acompañamiento de los presupuestos y que supondrá un ahorro de 1,6 millones para las compañías, en lo que considera un claro ejemplo de cómo se pone el foco en el beneficio privado y no en el conjunto de la ciudadanía. El máximo mandatario gallego, en su réplica, acusó a Pontón de falta de rigor, porque esa medida no está en vigor este año, pero ha tirado de ironía para desmontar la narrativa del Bloque. «O importante é que non lle estropeen a pregunta», bromeó Rueda. Mientras Ana Pontón reivindicaba el modelo eólico del bipartito (como ejemplo de cómo se debe pensar un concurso para el beneficio del país), el presidente gallego le recordó que esa estrategia fue cuestionada no ya por el PP, sino por el propio presidente de aquel Ejecutivo, Emilio Pérez Touriño, quien, según Rueda, llegó a asegurar en un libro de memorias que estuvo a punto de cesar al entonces conselleiro nacionalista por entender que aquel concurso estaba pensado para apuntalar los intereses del entonces vicepresidente, Anxo Quintana.

La líder del Bloque le ha preguntado al máximo mandatario gallego «quen será a próxima Bea Mato da Xunta», en referencia a las puertas giratorias, y Rueda le recordó al BNG que quien puso en marcha la figura tributaria del canon eólico para que pagasen más las eléctricas fue un gobierno del PP. Una herramienta fiscal que no convence al Bloque, porque entiende que las repotenciaciones redundarán en una menor recaudación fiscal, habida cuenta de que ahora se paga por molino instalado.

Pulso con Besteiro

En su turno para interpelar al presidente de la Xunta, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionó la gestión de los servicios esenciales en manos de la Administración autonómica. Y como en otras ocasiones, puso el foco en la sanidad y en la vivienda. El socialista le reprochó a Rueda que convierta la desinformación en un método de Gobierno y le exigió respuestas. Besteiro negó que la falta de médicos en atención primaria sea responsabilidad del Goberno del Estado. Y aseguró que nunca hubo tantas plazas mir como ahora. «O problema en Galicia é de planificación e xestión; non se pode ocultar que hai 50.000 persoas agardando por unha operación cun bulo tras outro», afirmó. El portavoz del PSdeG insistió en que «29.133 persoas están inscritas no rexistro de demandantes de vivenda pública da Xunta e, mesmo cumprindo as previsións anunciadas polo Goberno galego, non se cubriría nin o 30 % da demanda actual».

Alfonso Rueda, que se refirió irónicamente a Besteiro como «o ultimo mohicano do sanchismo no Estado», le dijo al líder del PSdeG que la Xunta puede defender su gestión, aun habiendo aspectos mejorables, pero también le ha preguntado al socialista si puede hacer lo propio con la gestión que acaba de hacer recientemente Renfe en Galicia. Algo, según Rueda, sobre lo que no ha dicho nada Besteiro. El presidente de la Xunta también ha afeado al secretario xeral del PSdeG que siga defendiendo la propuesta de reforma de financiación para Galicia, cuando el nuevo modelo de Hacienda deja a esta comunidad como la penúltima.

Recursos del Gobierno

Por otra parte, el Parlamento gallego respaldó este miércoles la decisión de la Xunta de personarse ante el Tribunal Constitucional para defenderse ante el recurso del Gobierno central contra la repotenciación eólica y la homologación del grado de dependencia con la discapacidad, una decisión que no ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición, BNG y PSdeG. Los nacionalistas se abstuvieron, y los socialistas se posicionaron en contra. La iniciativa, formulada como una proposición no de ley, la defendió el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, que instó a los diputados de la Cámara a alzar la voz contra «a doma e castración que o Gobierno pretende facer coa comunidade galega». La oposición no puso el foco en la discriminación contra Galicia que denuncia el grupo mayoritario de la Cámara, sino en la calidad del desarrollo normativo, que provocó un escenario de inseguridad jurídica. Los nacionalistas reprochan al PP su doble discurso con el Tribunal Constitucional, al entender que solo lo cuestionan cuando recurre el PSOE, pero no cuando lo hacen ellos, e insisten en que son ellos los que siempre han defendido con coherencia el autogobierno de Galicia, vengan de donde vengan las injerencias.