La Fegamp pondrá el foco este 8M en el reconocimiento de las mujeres como gestoras públicas

Manifestación del 8M en Ferrol, en el 2025. JOSE PARDO

La Federación Gallega de Municipios e Provincias (Fegamp) aprobó su manifiesto para conmemorar el día 8 de marzo y lo envió a todos los concellos y diputaciones gallegos para que el documento sea abordado en las sesiones plenarias de este mes para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el manifiesto, la Fegamp pone el foco en las mujeres «como transformadoras dos seus pobos e cidades, facendo gala dun compromiso e coñecemento do territorio que posibilitan que os investimentos non se concentren só nos grandes núcleos urbanos, senón que contribúan á cohesión territorial de toda Galicia e a un desenvolvemento máis equilibrado», tal y como trasladó la federación de concellos. El documento destaca la existencia de mujeres trabajando «en ámbitos e funcións claves da xestión municipal como a planificación de servizos, o deseño de pobos e de cidades, a xestión económica e a contratación pública, ou programando e prestando servizos á comunidade».

Para la federación municipalista, este trabajo «é esencial para garantir a continuidade, a estabilidade institucional e a mellor atención, mesmo en situacións complexas» y resulta determinante «para facer fronte a un dos maiores desafíos do municipalismo, como foi a xestión dos fondos europeos Next Generation».

El manifiesto señala que este 8 de marzo, «a ONU une a mulleres e nenas para esixir igualdade real de dereitos e xustiza para facer valer, exercer e desfrutalos» en su conmemoración. En esa línea, la Fegamp pone el acento en la labor imprescindible de las mujeres como gestoras públicas, evocando a Maruja Gómez, la primera alcaldesa elegida democráticamente en Galicia en el año 1936 en A Cañiza (Pontevedra), y a todas las mujeres que fueron asumiendo los bastones de mando en los concellos de la comunidad.

El manifiesto concluye con el compromiso de la Fegamp «para seguir visibilizando ás mulleres como xestoras do público, exercendo o poder e eliminando barreiras que aínda dificultan o seu acceso a postos de responsabilidade», y para promover la visibilización y el reconocimiento de las mujeres «non só como protagonistas da igualdade, senón tamén como xestoras do cambio, responsables directas de construír, desde o ámbito local, un futuro mellor».