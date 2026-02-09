El PSdeG enmendará la Lei de Administración Local y pide al PP que no aplique «el rodillo de la mayoría parlamentaria»

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, durante una rueda de prensa. Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz segunda del PSdeG, Lara Méndez, avanzó este lunes que presentarán enmiendas al anteproyecto de Lei de Administración Local de Galicia y reclamó al PP que esta ley no se apruebe «pola porta de atrás» y que no se imponga «o rodillo da maioría parlamentaria». Sobre esto, la socialista incidió en que la norma «nace morta» si no garantiza los recursos necesarios para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios públicos, lamentando que a pesar de que es «unha lei estructural que vai marcar o funcionamento dos municipios» durante décadas, la Xunta iniciase el proceso legislativo «sen diálogo previo cos concellos, sen un balance das novas necesidades das administracións locais e sen explicacións sobre os cambios organizativos que introduce».

Paralelamente, Méndez consideró que la ley es una norma clave para el futuro de las próximas décadas, que debería servir para clarificar el mapa financiero, competencial y de responsabilidades de las administraciones locales, sustituyendo una ley vigente desde 1997. También señaló que, por tanto, el documento debe mejorar aspectos relacionados especialmente con la financiación para poner fin a este «saqueo» que padecen los ayuntamientos y que asciende a 700 millones de euros anuales, «o que se traduce en déficits estruturais nos presupostos municipais».

Al hilo de esta cuestión, la viceportavoz puso como ejemplo que cada euro que los ayuntamientos destinan al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), competencia de la Xunta, es un euro que no va para mejoras en calles, parques, iluminación, vivienda, deporte o cultura. Por ello, reiteró la importancia de aclarar competencias y recursos porque «se non se garanten os recursos necesarios para prestar os servizos públicos, a lei nace morta», zanjó.