El delegado del Gobierno da la bienvenida a los nuevos comisarios de la Policía de Galicia
GALICIA
José Ramón Santiago asume la Jefatura de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de A Coruña y Miriam Rifais hace lo propio con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Vigo-Redondela09 feb 2026 . Actualizado a las 12:47 h.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, dio la bienvenida en sus nuevas responsabilidades a los comisarios José Ramón Santiago y Miriam Rifais, a quienes les trasladó la responsabilidad de consolidar la evolución positiva de los datos de seguridad que Galicia viene renovando trimestre a trimestre.
En una reunión a la que asistió el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Pacheco, el delegado felicitó a los nuevos mandos que se incorporan a distintas especialidades en las comisarías gallegas. En concreto, el comisario José Ramón Santiago asume la Jefatura de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de A Coruña y la comisaria Miriam Rifais hace lo propio con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Vigo-Redondela.