El delegado del Gobierno da la bienvenida a los nuevos comisarios de la Policía de Galicia

De izquierda a derecha: José Ramón Santiago, Pedro Pacheco, Pedro Blanco y Miriam Rifais. Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, dio la bienvenida en sus nuevas responsabilidades a los comisarios José Ramón Santiago y Miriam Rifais, a quienes les trasladó la responsabilidad de consolidar la evolución positiva de los datos de seguridad que Galicia viene renovando trimestre a trimestre.

En una reunión a la que asistió el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Pacheco, el delegado felicitó a los nuevos mandos que se incorporan a distintas especialidades en las comisarías gallegas. En concreto, el comisario José Ramón Santiago asume la Jefatura de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de A Coruña y la comisaria Miriam Rifais hace lo propio con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Vigo-Redondela.