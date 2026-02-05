La Xunta destina 700.000 euros a apoyar la inserción sociolaboral de víctimas de violencia machista

Cartel contra la violencia machista MONICA IRAGO

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este jueves la nueva orden de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, destinadas a favorecer la inserción social y laboral de mujeres que hayan sufrido o sufran situaciones de violencia machista. La Xunta destinará 700.000 euros a esta convocatoria, que se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El importe máximo de cada ayuda es de 80.000 euros.

Las propuestas de las entidades que se podrán acoger a estas subvenciones son itinerarios de inserción que incluyan un plan de acción personalizado para la búsqueda de empleo, orientación profesional y asesoramiento laboral, acompañamiento en la búsqueda activa de trabajo o intermediación laboral.

Se sufragarán todas aquellas actuaciones dirigidas a incrementar las expectativas de mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción laboral de las participantes. La Xunta también financia con esta convocatoria cursos de formación, actuaciones de apoyo a la conciliación y becas para las participantes, para compensarles gastos de desplazamientos u otros derivados de su asistencia a las actividades del programa.

Las entidades interesadas en acogerse a esta convocatoria tienen un mes de plazo, contado a partir de este viernes, para presentar sus solicitudes. Deberán hacerlo obligatoriamente a través de la sede electrónica de la Xunta. Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda pública, o incentivo a la contratación, para la misma finalidad.

Desde la Consellería de Política Social apuntan que, desde el 2016, a través de esta línea de subvenciones, cerca de tres mil mujeres han participado en estos programas y más de seiscientas consiguieron su inserción laboral.

La Xunta tiene convocadas varias líneas de ayudas a las víctimas de violencia machista, con las que por ejemplo se apoya la independencia económica de las mujeres con prestaciones periódicas que van de los 200 a los 800 euros al mes (dependiendo de la renta, la situación personal y el número de hijos a cargo). También hay ayudas de indemnización económica dirigidas a mujeres gravemente heridas por una agresión de violencia de género y a los hijos menores de 30 años de víctimas mortales de crímenes machistas, que sean menores de edad o dependieran económicamente de su madre o del padre agresor.