Sanidade hizo 27.560 operaciones de máxima prioridad en el 2025 con una espera media de 20,2 días

Personal sanitario durante una intervención quirúrgica en uno de los quirófanos del Chus. XOAN A. SOLER

La Consellería de Sanidade ha publicado hoy domingo datos del balance de actividad quirúrgica del 2025, en el que se practicaron 27.560 operaciones de prioridad 1, la máxima, 180 menos que en el ejercicio anterior. Esas intervenciones no admiten una demora superior a 30 días. El Servizo Galego de Saúde considera que se ha cumplido ese objetivo, ya que la espera media fue de 20,2 días el año pasado.

El Sergas destacó que las intervenciones de máxima prioridad se han incrementado en casi un 60 % durante los últimos diez años, ya que en el 2015 se hicieron 17.353. Pese al fuerte aumento de la actividad, las esperas se han reducido desde el 2009, cuando tenían una demora media de 28,3 días.

La consellería afirma que la mayor demanda de esas intervenciones deriva de causas multifactoriales, entre ellas que la «población gallega cada vez vive más años en buenas condiciones» y que Galicia «es referente en cuidados en oncología».

Esa mejora, añaden desde el Sergas, se ha logrado a pesar de que las operaciones de prioridad 1 requieren más tiempo que el resto de cirugías. Duran 140 minutos de media, mientras que el global del resto de intervenciones es de 95 minutos. Así, según las estimaciones de Sanidade, las operaciones de prioridad 1 supusieron 7.655 horas adicionales de quirófano con respecto al 2015.

La conseellería destacó además el incremento de la actividad registrado en los meses de diciembre de los últimos años. En el 2024 se superaron las 2.000 operaciones de prioridad 1, y en el 2025 volvió a superarse ese umbral a pesar de la huelga contra el Estatuto Marco del Gobierno, que «impactó de manera notable en la actividad quirúrgica, en la realización de pruebas diagnósticas y en las consultas».

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó la importancia de que el tiempo de espera se mantenga diez días por debajo del máximo y de que en diciembre se superasen las 2.000 intervenciones.