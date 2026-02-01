Las mujeres viajan más con Erasmus

Imagen de archivo de un instituto español participante en el programa Erasmus+ EUROPAPRESS

Las mujeres utilizan más el programa Erasmus+ en todas sus modalidades, por encima de la proporción que les correspondería. Es uno de los balances de la estadística del Ministerio de Educación, FP y Deportes, la relativa al Erasmus+ del 2021. En el conjunto de España y dentro de la educación superior, el 62 % de las participantes son mujeres, una cifra que sube al 72 % en enseñanzas artísticas y baja al 51 % en FP; en la universidad es el mismo 62 % de la media total. Galicia cumple a rajatabla esta tendencia. Los datos del 2021 indican que hay cierta homogeneidad en los datos de toda España. En el total de movilidades Erasmus+ en educación superior, la horquilla de mujeres oscila entre el 67 % que salen en Baleares y el 53 % de Canarias.

La educación superior incluye la universidad, pero también los grados artísticos (música, diseño, interpretación, restauración, danza...) y la FP de grado superior. Precisamente en esta la presencia de hombres está más equilibrada, y está relacionado con que hay 6 hombres por cada 4 mujeres matriculadas en esta etapa. Es la misma proporción, pero a la inversa, en las enseñanzas de artes (que llega a ser del 82 % de mujeres, como en restauración, frente al 15 % en enseñanzas deportivas) y en la universidad.

Sin embargo, no hay ninguna modalidad en la que ellas estén infrarrepresentadas en el programa Erasmus+.

En la universidad, las mujeres representan el 62 % de los intercambios internacionales, en una horquilla que va del 65 % en Castilla y León y en Baleares hasta el 55 % de Extremadura y Canarias. Galicia está en la media estatal, en el 62 %.

En las enseñanzas artísticas, ellas son el 72 % de los viajeros (en el caso de las gallegas llegan al 75 %). Hay comunidades con muy pocos inscritos, y de hecho solo cuatro pasan de cien en total: Andalucía (123), Madrid (106), Comunidad Valenciana (104) y Galicia (102). Cataluña se queda con 90 intercambios. En estos territorios la media es del 70 %, y oscila entre el 61 % de las valencianas al 81 de las catalanas.

La FP ajusta más los porcentajes, en gran medida porque los hombres son mayoría (60 %). La media estatal es de un 51 % de mujeres en intercambios, que oscila entre el 79 % en Baleares y el 43 % de Murcia. Galicia está en la parte inferior, con un 46 % de mujeres participando.