Los vuelos más extraños desde Galicia: Alaska, Bangladés o la montaña suiza
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Muchos de los 333 destinos conectados por avión aterrizan en pistas de hierba, aeródromos de hoteles, bases militares, reductos de zepelines y otras terminales lejanas e imposibles31 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No hay sistemas de guiado para aterrizar en el aeropuerto suizo de Samedan. Las montañas que lo rodean, sus cambiantes vientos y la menor presión atmosférica que se registra a los 1.707 metros de altura