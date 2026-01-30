Los vuelos más extraños desde Galicia: Alaska, Bangladés o la montaña suiza

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un avión comercial, a punto de aterrizar en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, en una imagen de archivo.
Un avión comercial, a punto de aterrizar en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, en una imagen de archivo. XOAN CARLOS GIL

Muchos de los 333 destinos conectados por avión aterrizan en pistas de hierba, aeródromos de hoteles, bases militares, reductos de zepelines y otras terminales lejanas e imposibles

31 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

No hay sistemas de guiado para aterrizar en el aeropuerto suizo de Samedan. Las montañas que lo rodean, sus cambiantes vientos y la menor presión atmosférica que se registra a los 1.707 metros de altura

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete