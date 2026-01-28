La Xunta propone un segundo borrador para el protocolo de seguridad del personal del servicio de ayuda en el hogar

Mesa de trabajo sobre el protocolo de seguridad para el personal del servicio de ayuda en el hogar presidida por el presidente de la Fegamp, Alberto Varela Lavandeira jr | EFE

Este miércoles se reunió por tercera vez la mesa de trabajo para elaborar un protocolo de seguridad para el personal del servicio de ayuda en el hogar (SAF). Los representantes del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia —organismo de la Xunta— presentaron una nueva versión revisada de la propuesta de protocolo a partir de los trabajos de las anteriores reuniones y de las aportaciones.

El documento, además de identificar los factores de riesgo relacionados con esta actividad laboral y las medidas de prevención, también abarca el procedimiento de actuación y los trámites, comunicación y acciones ante estas situaciones. Así lo explicó el conselleiro de Emprego, José González, que también anunció que se adoptarán distintas medidas para garantizar el cumplimiento y la aplicación del protocolo mediante campañas de sensibilización, concienciación o el asesoramiento técnico que realizará el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, afirmó que a pesar de la complejidad del asunto y de la realidad del servicio de ayuda en el hogar, se está «traballando de forma construtiva e plural».

La reunión se extendió durante cuatro horas. En ella participaron miembros de la Consellería de Política Social, la Delegación del Gobierno, la Fegamp y las organizaciones sindicales, así como el Colexio Oficial do Traballo Social de Galicia y las asociaciones empresariales del sector, como Agesaf y Asade.

Los trabajos se retomarán el próximo mes, después de que los participantes se comprometieran a seguir repasando los contenidos y aportando las matizaciones precisas hasta alcanzar el consenso necesario.