Las universidades gallegas, entre los puestos 220 y 414 de las mejores de Europa

Las universidades gallegas, en la foto la USC, están en la parte media alta del ránking QS PACO RODRÍGUEZ

Las universidades gallegas mantienen su posición en el ránking QS, que elabora Quacquarelli Symonds, una empresa británica especializada en la educación superior. Aunque no tan conocido como el de Shanghái, esta clasificación es una de las más importantes del mundo, y este miércoles se ha dado a conocer el listado de las mejores universidades europeas, que en el 2026 encabeza Oxford (Reino Unido). Las gallegas se mantienen en la parte medio alta, teniendo en cuenta que el análisis incluye casi un millar de instituciones.

En concreto, la Universidade de Santiago baja dos puestos a nivel europeo, pasando del 218 al 220, la Universidade de Vigo escala del 322 al 308, mientras que la UDC baja del 403 en el ránking del 2025 al 414 en el actual. Lo que está claro es que en este tipo de clasificaciones las universidades británicas no tienen rival, y siete de los diez primeros puestos están copados por estos centros. Tras Oxford, el Imperial College de London está en la tercera posición, el University Collegue en la cuarta, y también se sitúan entre las diez mejores Cambridge (5), la universidad de Edimburgo (6), King´s College (7) y Manchester (9). Solo hay tres que no son británicas en el top ten: la politécnica de Zúrich (2), en Suiza, la Université PSL de París (8), en Francia, y la politécnica de Lausanne (10), también en Suiza.

Respecto a las españolas, la primera es la Universidad de Barcelona, en el puesto 60, aunque cae en un año desde el 53; la Autónoma de Barcelona se sitúa en el 68 y la Autónoma de Madrid en el 71. También se colocan entre las cien mejores la Complutense (78) y la Pompeu Fabra (99).

Esta clasificación mide varios indicadores, entre ellos la reputación académica, estudiantes internacionales, redes internacionales de investigación, artículos más citados, sostenibilidad o empleabilidad. La Universidade de Santiago, por ejemplo, está en el puesto 147 en cuanto a reputación académica, pero cae por debajo del 400 a citaciones por artículo.