La Unión de Consumidores cree que la falta de regulación sobre los VTC atenta contra «la libertad de los ciudadanos»

Imagen de un vehículo VTC, en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MIGUEZ

La Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) considera que la falta de regulación sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) —que operan en Galicia a través de las plataformas Uber, Bolt y Cabify— atenta contra «la libertad de elección de los ciudadanos». La organización lanzó este martes un estudio «ambicioso y abierto» para que los gallegos valoren «su experiencia, la calidad del servicio y la disponibilidad del transporte» en sus ciudades de referencia.

«Mientras en otras comunidades la Justicia ha sido clara, en Galicia se está utilizando la falta de regulación municipal como una barrera», lamenta la entidad, que recuerda que en territorios como la Comunidad Valenciana los tribunales dictaminaron que «la inacción administrativa» no puede recortar los derechos de los consumidores.

«Ante esta situación, con la sospecha de que la oferta actual sea incapaz de absorber la demanda real de la ciudadanía y con el aumento constante del número de quejas de usuarios, UCGAL quiere profundizar en la frustración del usuario», añaden desde la organización.

Los resultados de la encuesta emitida, que los usuarios ya pueden cumplimentar a través de internet, servirán para preparar la jornada que la UCGAL celebrará en mayo para reunir a expertos, agentes implicados y representantes sociales. El sondeo se fija en cuestiones relevantes para los que utilicen estos vehículos, como su precio, la calidad del servicio o las obligaciones que deben cumplir los profesionales.