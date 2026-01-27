César Fernández Gil, alcalde de Ribadavia: «Coñecer o diferente é fundamental»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

César Fernández Gil, alcalde de Ribadavia que foi presidente durante o 2025 da Rede de Xuderías de España Santi M. Amil

O político, que presidiu durante un ano a Rede de Xuderías de España, di que non se pode comparar un xudeu converso cun tránsfuga: «Admiro a quen cambia para sobrevivir, o tránsfuga éo por interese»

28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Como alcalde da súa vila, César Fernández Gil (Ribadavia, 1979) presidiu durante o último ano a Rede de Xuderías de España. Di que non ten ascendencia sefardí, ao menos que el saiba porque non fixo

