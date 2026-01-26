El narcosubmarino de las Azores medía igual que el de Aldán, pero traía el triple de cocaína

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

Una zódiac lusa en el momento del primer abordaje.
Una zódiac lusa en el momento del primer abordaje. policia judicial de portugal

Con 20 metros de eslora, transportaba nueve toneladas, por los 3.068 del 2019; Portugal lo ubica zarpando de Venezuela para aproximarse a la Península

27 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El narcosubmarino apresado este fin de semana por Portugal transportaba el mayor alijo de cocaína nunca visto en un artefacto de estas características: 9.000 kilos repartidos en 300 fardos a lo largo de sus 20

