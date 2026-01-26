El narcosubmarino de las Azores medía igual que el de Aldán, pero traía el triple de cocaína
Con 20 metros de eslora, transportaba nueve toneladas, por los 3.068 del 2019; Portugal lo ubica zarpando de Venezuela para aproximarse a la Península
El narcosubmarino apresado este fin de semana por Portugal transportaba el mayor alijo de cocaína nunca visto en un artefacto de estas características: 9.000 kilos repartidos en 300 fardos a lo largo de sus 20