El PPdeG celebra el acuerdo por el SAF mientras el BNG denuncia que no cubre el coste real de 23 euros por hora

Imagen de archivo de una cuidadora del servicio de ayuda en el hogar acompañando a una usuaria CEDIDA

La financiación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), una competencia municipal establecida en la Ley de Servicios Sociales de Galicia, ha protagonizado este domingo el debate político en Galicia. Por un lado, los diputados del PPdeG Raquel Arias y Enrique Barreiro destacaron el «importante beneficio» que supondrá para los municipios rurales del acuerdo sobre la financiación del SAF, amparado también por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) el pasado 20 de enero, por el que la Xunta aumentará en un 50 % su aportación al servicio a lo largo de esta legislatura. Por otro la diputada del BNG, Olalla Rodil, criticó la la «crónica» falta de financiación del SAF por parte de la Xunta de Galicia y el Gobierno central.

La propuesta de la Xunta que está en debate prevé aumentar gradualmente la aportación del Gobierno autonómico para este servicio hasta llegar a los 18 euros por hora en el 2028. En concreto, el Ejecutivo autonómico se compromete a aumentar de 12 a 16 euros la aportación para este año e irá sumando después un euro anual.

Pero sobre los datos, PP y BNG hacen una doble lectura. Mientras los populares dicen que este incremento «mostra como o Goberno galego está ao lado dos municipios galegos, especialmente dos máis pequenos» y será un beneficio «para os traballadores deste servicio porque desfrutarán e maior estabilidade nos contratos», como explicó Enrique Barreiro; la nacionalista Olalla Rodil asegura que las aportaciones de la Xunta y del Estado, quienes según dice han de asumir el 100 % de la factura en base a la normatica «non cubren o custe real do servizo que en moitos municipios supera os 23 euros por hora ordinaria e 25 por extraordinaria». A juicio de Rodil este déficit de inversión perpetúa los problemas estructurales del SAF, manteniéndolo «ao borde do colapso». No olvida tampoco aludir «ás inaceptables listas de espera con miles de persoas en toda Galicia e a insoportable precaridade laboral».

En cambio, Raquel Arias echó balones al descargar responsabilidades de financiación sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, dijo que el servicio «podería estar mellor financiado no caso de de que Goberno de Pedro Sánchez houbera posto sobre a msa o 50 % que lle corresponde pola Lei de Dependencia, pero por desgracia para os galegos, en lugar de achegarse a esta metade, cada ano reduce a súa aportación, que pasou do 40 ao 34% nos últimos anos».